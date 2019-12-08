Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Снегоуборочная техника вышла на улицы Петербурга после ночного снегопада

Снегоуборочная техника вышла на улицы Петербурга после ночного снегопада

 Toyota, спровоцировавшая ДТП в Нижнем Новгороде, принадлежит бывшему полицейскому

Toyota, спровоцировавшая ДТП в Нижнем Новгороде, принадлежит бывшему полицейскому
Орешкин озвучил дату очередной встречи Путина и Лукашенко

Орешкин озвучил дату очередной встречи Путина и Лукашенко

 Зеленский провел закрытое совещание и едет на саммит в Париже «вооруженным» информацией

Зеленский провел закрытое совещание и едет на саммит в Париже «вооруженным» информацией
Российские и турецкие военные совершили поездку по трассе М-4 в Сирии

Российские и турецкие военные совершили поездку по трассе М-4 в Сирии

 Катар стремится к господству в арабском мире, «обмениваясь опытом» с террористами ПНС

Катар стремится к господству в арабском мире, «обмениваясь опытом» с террористами ПНС
Снегоуборочная техника вышла на улицы Петербурга после ночного снегопада

Снегоуборочная техника вышла на улицы Петербурга после ночного снегопада

 Toyota, спровоцировавшая ДТП в Нижнем Новгороде, принадлежит бывшему полицейскому

Toyota, спровоцировавшая ДТП в Нижнем Новгороде, принадлежит бывшему полицейскому
Орешкин озвучил дату очередной встречи Путина и Лукашенко

Орешкин озвучил дату очередной встречи Путина и Лукашенко

 Зеленский провел закрытое совещание и едет на саммит в Париже «вооруженным» информацией

Зеленский провел закрытое совещание и едет на саммит в Париже «вооруженным» информацией
Российские и турецкие военные совершили поездку по трассе М-4 в Сирии

Российские и турецкие военные совершили поездку по трассе М-4 в Сирии

 Катар стремится к господству в арабском мире, «обмениваясь опытом» с террористами ПНС

Катар стремится к господству в арабском мире, «обмениваясь опытом» с террористами ПНС
5:16   8 Декабря 2019
Весь мир

Катар стремится к господству в арабском мире, «обмениваясь опытом» с террористами ПНС

Катар стремится к господству в арабском мире, «обмениваясь опытом» с террористами ПНС

Возглавляющий так называемое «Министерство внутренних дел» Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага договорился с представителями МВД Катара о подготовке бандформирований с помощью обмена опытом, пишет ФАН.

Катар давно признан «архитектором» революций за активное вмешательство во внутренние дела арабских государств, в частности, Египта, Ливии, Сирии, Саудовской Аравии и Судана для создания Исламского союза под его руководством.

Последний законный правитель Ливии Муаммар Каддафи мешал катарскому эмиру, поэтому Доха активно добивалась его свержения и поддерживала исламистов. Так в числе союзников Катара оказались террористы из ПНС Ливии, замеченные в связях с ИГ*, «Аль-Каидой»*, «Братьями-мусульманами»*.

Ранее, 4 декабря, террористы из Мисураты предприняли попытку захвата штаб-квартиры ПНС Ливии. Ясно, что в рядах ПНС произошел раскол, и Башага собирается противостоять главарю террористов ПНС Ливии Файезу Сарраджу, для чего и готовит боевиков в Катаре, стране — спонсоре терроризма. Башага является ставленником мисуратских бандформирований и действует в интересах «Братьев-мусульман»*, многие его боевики объявлены в международный розыск.

Башага причастен к организации террористической операции против Ливийской национальной армии под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара в 2014 году, а его банды боевиков Мисураты — к поджогу международного аэропорта Триполи.

* Террористические организации, запрещены в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#ливия #катар #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...