Катар стремится к господству в арабском мире, «обмениваясь опытом» с террористами ПНС

Возглавляющий так называемое «Министерство внутренних дел» Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага договорился с представителями МВД Катара о подготовке бандформирований с помощью обмена опытом, пишет ФАН.

Катар давно признан «архитектором» революций за активное вмешательство во внутренние дела арабских государств, в частности, Египта, Ливии, Сирии, Саудовской Аравии и Судана для создания Исламского союза под его руководством.

Последний законный правитель Ливии Муаммар Каддафи мешал катарскому эмиру, поэтому Доха активно добивалась его свержения и поддерживала исламистов. Так в числе союзников Катара оказались террористы из ПНС Ливии, замеченные в связях с ИГ*, «Аль-Каидой»*, «Братьями-мусульманами»*.

Ранее, 4 декабря, террористы из Мисураты предприняли попытку захвата штаб-квартиры ПНС Ливии. Ясно, что в рядах ПНС произошел раскол, и Башага собирается противостоять главарю террористов ПНС Ливии Файезу Сарраджу, для чего и готовит боевиков в Катаре, стране — спонсоре терроризма. Башага является ставленником мисуратских бандформирований и действует в интересах «Братьев-мусульман»*, многие его боевики объявлены в международный розыск.

Башага причастен к организации террористической операции против Ливийской национальной армии под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара в 2014 году, а его банды боевиков Мисураты — к поджогу международного аэропорта Триполи.

* Террористические организации, запрещены в РФ.