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4:12   8 Декабря 2019
Весь мир

«Пропажа» беспилотника США в Ливии может объясняться наличием на борту термобарических ракет

«Пропажа» беспилотника США в Ливии может объясняться наличием на борту термобарических ракет

Африканское командование США (АФРИКОМ) безосновательно утверждает, что Россия сбила беспилотник США в конце ноября в небе над Триполи, обвиняя ее во вмешательстве в дела Ливии. Но что делал над ливийской столицей американский БПЛА, генерал Стивен Таунсенд не объяснил.

Вашингтон традиционно утверждает, что использует беспилотники для борьбы с террористами. Однако уже были случаи, когда от атак БПЛА гибли мирные жители, например, туареги в ноябре прошлого года.

Известно, что американские БПЛА имеют глобальную систему позиционирования, чтобы при падении на территорию противника нанести удар и не допустить «утечки технологии». Если аппарат разлетелся на мелкие части от взрыва, система не сработает.

Поскольку сигнал с беспилотника был утрачен, это значит, что он сильно пострадал, и системы позиционирования отключились. Военный публицист и эксперт Сергей Анцеф рассказал, что на борту таких БПЛА имеются управляемые ракеты, в том числе термобарические, выделяющие огромную температуру при воспламенении.

Поскольку не осталось никаких обломков аппарата, логично предположить, что он нес на себе подобное оружие. Получается, американцы используют в Ливии дорогое вооружение, что не может не свидетельствовать об их намерении влиять на положение в регионе. Вот только о жизнях мирных людей Вашингтон, как обычно, не заботится.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #ливия #беспилотник

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