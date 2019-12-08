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 Бандформирования курдов спровоцировали боевые столкновения с протурецкими силами в Ракке

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 Бандформирования курдов спровоцировали боевые столкновения с протурецкими силами в Ракке

Бандформирования курдов спровоцировали боевые столкновения с протурецкими силами в Ракке
2:32   8 Декабря 2019
Сирия

Бандформирования курдов спровоцировали боевые столкновения с протурецкими силами в Ракке

Бандформирования курдов спровоцировали боевые столкновения с протурецкими силами в Ракке

Бандформирования курдов опять спровоцировали боевые столкновения с протурецкими силами в северной части провинции Ракка, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в Сирии.

По сообщению аккаунта в Twitter SchoenbornTrent, в северной части провинции вновь произошли стычки между курдскими боевиками и поддерживаемыми Турцией силами. Виновниками развязывания конфликта стали, как обычно, радикальные курды, попытавшись пойти в наступление в районе города Айн-Исса.

Согласно предварительной информации, в ходе столкновения были убиты двое протурецких бойцов. Сейчас выясняется, понесла ли потери курдская сторона.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #турция #курды

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