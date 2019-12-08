Глава Пентагона не отрицает возможность отправки в Сирию новых военных для грабежа нефти

Глава Пентагона Марк Эспер допускает вероятность отправки в Сирию дополнительного военного контингента при необходимости.

Об этом он заявил на форуме по безопасности в Калифорнии. Главу оборонного ведомства США спросили, достаточно ли у Вашингтона сил в Сирии.

«Думаю, что да. А если нет, то мы направим дополнительные силы», — сказал он.

Эспер добавил, что Пентагон продолжает считать своей первостепенной миссией окончательный разгром ИГ*.

Между тем, в действительности единственная цель США в Сирии — это собственное обогащение за счет грабежа сирийской нефти. Вместе с курдскими боевиками американцы оккупировали нефтяные месторождения Сирии в Дейр-эз-Зоре. Чтобы скрыть свое присутствие на этих объектах, они прибегли к услугам наемников печально известной ЧВК Blackwater, заменив ими часть военнослужащих, выведенных из региона по указу президента США Дональда Трампа. Свои действия они объясняют защитой месторождений от ИГ*, однако на деле это не так.

Напомним, недавно Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, доказывающее, что США помогают террористам в Сирии, обеспечивая их оружием и инструкторами в обмен на нефть.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.