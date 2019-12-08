Африканское командование США обвиняет Россию в том, что она сбила американский беспилотник над Триполи в конце ноября, так как в этом была якобы задействована система ПВО российского производства.

Генерал Стивен Таунсенд утверждает, что Россия причастна к инциденту, игнорируя заявление Ливийской национальной армии, что ее силы случайно сбили БПЛА, приняв его за турецкий.

Говоря, что Россия «замешана» в ливийских событиях, американцы и их приспешники забывают о собственной деятельности в регионе и мире. Известно, что они поддерживают террористов из так называемого «Правительства национального согласия», захватившего власть в Триполи. В Африке Вашингтон повсеместно активно использует БПЛА, причем целью зачастую становятся вовсе не террористы ИГ*, как утверждается.

Не далее как в ноябре прошлого года туареги, проживающие на юге Ливии, сообщали о гибели 11 мирных жителей в результате нападения американского беспилотника. Вашингтон привычно заявил, что мишенью были боевики, и весь мир не подумал усомниться в этом ничем не подтвержденном утверждении.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.