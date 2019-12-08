Европарламент призвал Еврокомиссию поддержать мирное урегулирование на востоке Украины

Новый состав Еврокомиссии может внести вклад в наладившийся процесс урегулирования на востоке Украины посредством конструктивной поддержки без обострения противоречий между сторонами, заявил зампред Европарламента Фабио Массимо Кастальдо.

Свое мнение он выразил РИА Новости в Риме на полях международной конференции «Средиземноморские диалоги».

Он отметил, что, на его взгляд, «мирный процесс в регионе получил наконец положительный вектор развития", приведя в пример обмен заключенными и развитие экономик на конфликтных территориях.

«В подобной фазе задачей властей ЕС является поддержка мирного процесса без того, что обострять противоречия между сторонами», — подчеркнул Кастальдо.

Итальянский политик уверен, что такой подход даст возможность обойтись без напряженности в переговорах, когда обстановка «наконец стала дружественной».