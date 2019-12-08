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Toyota, спровоцировавшая ДТП в Нижнем Новгороде, принадлежит бывшему полицейскому

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 «Новая икона» либералов Муранова призналась, что оппозиция ее обманула и использовала

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Орешкин озвучил дату очередной встречи Путина и Лукашенко

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 Зеленский провел закрытое совещание и едет на саммит в Париже «вооруженным» информацией

Зеленский провел закрытое совещание и едет на саммит в Париже «вооруженным» информацией
США обвиняют Россию во вмешательстве в дела Ливии, помогая террористам ПНС

США обвиняют Россию во вмешательстве в дела Ливии, помогая террористам ПНС

 Бандформирования курдов спровоцировали боевые столкновения с протурецкими силами в Ракке

Бандформирования курдов спровоцировали боевые столкновения с протурецкими силами в Ракке
1:25   8 Декабря 2019
Весь мир

Европарламент призвал Еврокомиссию поддержать мирное урегулирование на востоке Украины

Европарламент призвал Еврокомиссию поддержать мирное урегулирование на востоке Украины

Новый состав Еврокомиссии может внести вклад в наладившийся процесс урегулирования на востоке Украины посредством конструктивной поддержки без обострения противоречий между сторонами, заявил зампред Европарламента Фабио Массимо Кастальдо.

Свое мнение он выразил РИА Новости в Риме на полях международной конференции «Средиземноморские диалоги».

Он отметил, что, на его взгляд, «мирный процесс в регионе получил наконец положительный вектор развития", приведя в пример обмен заключенными и развитие экономик на конфликтных территориях.

«В подобной фазе задачей властей ЕС является поддержка мирного процесса без того, что обострять противоречия между сторонами», — подчеркнул Кастальдо.

Итальянский политик уверен, что такой подход даст возможность обойтись без напряженности в переговорах, когда обстановка «наконец стала дружественной».

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Автор: Мария Милкевич
#украина #европарламент

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