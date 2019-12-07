Toyota, спровоцировавшая ДТП в Нижнем Новгороде, принадлежит бывшему полицейскому

Автомобиль Toyota, ставший причиной ДТП в Нижнем Новгороде, котором пострадали 10 детей, двое взрослых и одна женщина погибла, принадлежит бывшему сотруднику МВД, но за рулем машины находился другой человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного управления МВД.

«Автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, но за рулем находился не он», — уточнил собеседник агентства.

Ранее в МВД сказали, что никто из участников данного ДТП не имеет отношения к органам внутренних дел. По из данным, за рулем был мужчина 1976 года рождения, ранее уже лишавшийся прав за управление автомобилем в пьяном виде, но срок лишения уже истек. После аварии он отказался от медицинского освидетельствования.

Напомним, в субботу в 17.30 на улице Горького в Нижнем Новгороде водитель Toyota препятствовал движению других машин, после чего столкнулся с автомобилем Audi, который вылетел на тротуар и въехал в группу школьников, которые шли в театр в сопровождении родителей и учителей. В результате девять детей и взрослые были отправлены в больницу, одна из учительниц погибла.