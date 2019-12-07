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22:27   7 Декабря 2019
Политика

Орешкин озвучил дату очередной встречи Путина и Лукашенко

Орешкин озвучил дату очередной встречи Путина и Лукашенко

Очередная встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назначена на 20 декабря в Санкт-Петербурге, рассказал по итогам российско-белорусских переговоров министр экономики РФ Максим Орешкин.

«У президентов запланирована уже встреча на 20 декабря в Санкт-Петербурге», — уточнил он.

Орешкин отметил, что в случае необходимости лидеры двух стран или премьер-министры могут созвониться или даже организовать дополнительную встречу.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #белоруссия #лукашенко

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