Орешкин озвучил дату очередной встречи Путина и Лукашенко

Очередная встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко назначена на 20 декабря в Санкт-Петербурге, рассказал по итогам российско-белорусских переговоров министр экономики РФ Максим Орешкин.

«У президентов запланирована уже встреча на 20 декабря в Санкт-Петербурге», — уточнил он.

Орешкин отметил, что в случае необходимости лидеры двух стран или премьер-министры могут созвониться или даже организовать дополнительную встречу.