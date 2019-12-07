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Министр культуры РФ выступил на закрытии «Русских сезонов» в Германии

Министр культуры РФ выступил на закрытии «Русских сезонов» в Германии

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22:19   7 Декабря 2019
Весь мир

Министр культуры РФ выступил на закрытии «Русских сезонов» в Германии

Министр культуры РФ выступил на закрытии «Русских сезонов» в Германии

Министр культуры России Владимир Мединский выступил на пресс-конференции по завершении «Русских сезонов» в Германии, которые посетили несколько миллионов человек.

«Проект охватил 90 городов Германии, состоялось на данный момент 437 мероприятий. Это концерты, выставки, спектакли, кинопоказы и кинофестивали, выступления цирковых артистов, лекции. Я не стану называть общую цифру гостей… В любом случае, это несколько миллионов человек», — сообщил глава Минкульта.

Мединский отметил, что в действительности проект еще не закончился, целый ряд мероприятий в рамках «Русских сезонов» в Германии пройдет в декабре и в начале 2020 года.

Проект «Русские сезоны» призван рассказать зарубежному зрителю о российской культуре, мероприятия проходят по инициативе Правительства и Министерства культуры РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #мединский

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