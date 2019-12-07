«Новая икона» либералов Муранова призналась, что оппозиция ее обманула и использовала

Либеральная общественность лишилась новой иконы протеста – 28-летней анархистки Екатерины Мурановой из Карелии, обвиняемой в оправдании терроризма. Девушка одобрительно высказалась о диверсии 17-летнего анархиста Михаила Жлобицкого, 31 октября 2018 года совершившего самоподрыв возле здания ФСБ в Архангельске. В результате теракта Жлобицкий скончался, три сотрудника ФСБ получили ранения.

Муранова назвала террориста «героем», после чего к девушке приехали силовики, решив лично убедиться в том, что она не опасна для общества. После этого на Екатерину завели уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети «Интернет». Подозреваемой грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

В попытках слепить «героиню»

После заведения дела либеральные СМИ принялись работать над созданием душещипательной истории о молодой матери, которой нечем кормить ребенка. То, что Екатерина и так нигде не работала, журналисты предпочитают умалчивать. Они представляют Муранову стойкой, смело противостоящей полиции девушкой, а ее пост — совершенно безобидным.

Позже у находящейся под следствием «жертвы режима» нашли сверток с гашишем и марихуаной, после чего было возбуждено дело по 1 части статьи 228 УК РФ. Оппозиция решила слепить из Мурановой героиню вроде Голунова и принялась распространять версию, что вещества были подброшены. В частности, историю о том, что девушку подставили, распространяли принадлежащие Ходорковскому МБХ-медиа. Издание рассказало о давнем знакомом Екатерины, положившем ей в сумку запрещенные вещества при встрече в кафе. А The Insider Романа Доброхотова сообщил о том, как тяжело было «невиновной» вынести сутки в камере. Историю подхватили и многие либеральные СМИ за пределами Карелии, такие как петербургский «Закс.ру».

Надоело играть

Между тем, Екатерина и ее друг Василий Волков признались, что приобрели наркотики через нелегальный интернет-магазин. Екатерина и Василий вместе ездили в соседний город за закладкой, о чем подробно рассказали на камеру. Вероятно, Мурановой надоело играть «жертву режима», и она поняла, что подобные «игры» могут обойтись слишком дорого. Она отмечает, что оппозиция использует ее имя в собственных целях, хотя сама она хочет, чтобы журналисты оставили ее в покое.

«Я им говорю, не пишите, пожалуйста. Они меня не слышат. Что, судиться с ними?», — делится проблемами девушка.

В попытке прекратить невыгодное «сотрудничество» Екатерина даже попыталась выйти на лидеров оппозиции через знакомых журналистов, но они не захотели ее слушать. Либералы попросту отмахнулись от своей «героини», не желая разрушать тщательно выстроенную легенду.

Поверила и пожалела

История Мурановой, пожалевшей о том, что связалась с либеральной прессой, весьма показательна. Незадачливую «анархистку» цинично использовали «люди с прекрасными честными лицами». Муранова нужна им как икона протеста, даже если ради этого придется выпустить тысячи фейков. Стоит ли после этого удивляться появлению сфабрикованных «сакральных жертв» оппозиции, равнодушию к судьбе задержанных на митингах или интригам внутри оппозиционного сообщества?