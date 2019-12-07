Технологический университет в Подмосковье назвали именем космонавта Алексея Леонова

На открытие пришли студенты и преподаватели вуза, космонавты Олег Кононенко и Константин Козеев.

Губернатору провели экскурсию по недавно открывшимся IT-мастерским, которые станут главной базой для цифрового образования студентов, обучающихся на IT-специальности.

В этом году в рейтинге RAEX топ-50 лучших вузов в области IT- технологий Технологический университет занял 18-е место. На данный момент в вузе обучаются примерно шесть тысяч студентов.

Напомним, космонавт Алексей Леонов 19 марта 1965 года впервые в мире вышел в открытый космос. Он ушел из жизни 11 октября 2019 года из-за болезни, ему было 85 лет.