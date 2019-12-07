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 Технологический университет в Подмосковье назвали именем космонавта Алексея Леонова

Технологический университет в Подмосковье назвали именем космонавта Алексея Леонова
Зеленский провел закрытое совещание и едет на саммит в Париже «вооруженным» информацией

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 Сбитый турецкой ракетой пилот ЛНА захвачен террористами ПНС Ливии

Сбитый турецкой ракетой пилот ЛНА захвачен террористами ПНС Ливии
21:48   7 Декабря 2019
Россия

Технологический университет в Подмосковье назвали именем космонавта Алексея Леонова

Технологический университет в Подмосковье назвали именем космонавта Алексея Леонова

Технологический университет в Королеве назвали в честь летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал открыть памятную табличку, мероприятие состоялось в ходе его визита в Королев, сообщает телеканал «360».

На открытие пришли студенты и преподаватели вуза, космонавты Олег Кононенко и Константин Козеев.

Губернатору провели экскурсию по недавно открывшимся IT-мастерским, которые станут главной базой для цифрового образования студентов, обучающихся на IT-специальности.

В этом году в рейтинге RAEX топ-50 лучших вузов в области IT- технологий Технологический университет занял 18-е место. На данный момент в вузе обучаются примерно шесть тысяч студентов.

Напомним, космонавт Алексей Леонов 19 марта 1965 года впервые в мире вышел в открытый космос. Он ушел из жизни 11 октября 2019 года из-за болезни, ему было 85 лет.

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Автор: Мария Милкевич
#вуз #подмосковье #леонов

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