Трамп поблагодарил Иран за освобождение заключенного из США

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил Иран за освобождение американского студента. По его словам, это показывает возможность достижения договоренностей между странами.

Ранее в субботу стало известно, что Вашингтон и Тегеран обменялись заключенными. Иран освободил американского студента Ван Сиюэ, которого обвиняли в шпионаже, а США сняли обвинения с биолога Масуда Сулеймани, которому вменяли нарушение антииранских санкций.

Taken during the Obama Administration (despite $150 Billion gift), returned during the Trump Administration. Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together! https://t.co/rZaY9p8xzV