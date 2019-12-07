Трамп поблагодарил Иран за освобождение заключенного из США
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил Иран за освобождение американского студента. По его словам, это показывает возможность достижения договоренностей между странами.
«Видите, мы вместе можем заключить сделку!», — заявил президент в Twitter.
Ранее в субботу стало известно, что Вашингтон и Тегеран обменялись заключенными. Иран освободил американского студента Ван Сиюэ, которого обвиняли в шпионаже, а США сняли обвинения с биолога Масуда Сулеймани, которому вменяли нарушение антииранских санкций.
Taken during the Obama Administration (despite $150 Billion gift), returned during the Trump Administration. Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together! https://t.co/rZaY9p8xzV— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 декабря 2019 г.
Трамп долгое время добивается переговоров с иранской стороной по ядерной программе и другим вопросам.