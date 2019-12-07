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Технологический университет в Подмосковье назвали именем космонавта Алексея Леонова
Зеленский провел закрытое совещание и едет на саммит в Париже «вооруженным» информацией

Зеленский провел закрытое совещание и едет на саммит в Париже «вооруженным» информацией

 Кравчук заявил, что протесты на фоне саммита «нормандской четверки» разъединяют страну

Кравчук заявил, что протесты на фоне саммита «нормандской четверки» разъединяют страну
Министр культуры РФ выступил на закрытии «Русских сезонов» в Германии

Министр культуры РФ выступил на закрытии «Русских сезонов» в Германии

 Сбитый турецкой ракетой пилот ЛНА захвачен террористами ПНС Ливии

Сбитый турецкой ракетой пилот ЛНА захвачен террористами ПНС Ливии
21:15   7 Декабря 2019
Весь мир

Трамп поблагодарил Иран за освобождение заключенного из США

Трамп поблагодарил Иран за освобождение заключенного из США

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп поблагодарил Иран за освобождение американского студента. По его словам, это показывает возможность достижения договоренностей между странами.

«Видите, мы вместе можем заключить сделку!», — заявил президент в Twitter.

Ранее в субботу стало известно, что Вашингтон и Тегеран обменялись заключенными. Иран освободил американского студента Ван Сиюэ, которого обвиняли в шпионаже, а США сняли обвинения с биолога Масуда Сулеймани, которому вменяли нарушение антииранских санкций.

Трамп долгое время добивается переговоров с иранской стороной по ядерной программе и другим вопросам. 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #иран #трамп

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