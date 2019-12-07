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21:16   7 Декабря 2019
Весь мир

Помпео поговорил по телефону с главой МИД Саудовской Аравии о стрельбе во Флориде

Помпео поговорил по телефону с главой МИД Саудовской Аравии о стрельбе во Флориде

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео рассказал в Twitter, что в субботу связался по телефону со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.

Он сообщил, что саудовский министр иностранных дел принес соболезнования и сожаление в связи с гибелью трех человек на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в штате Флорида.

Напомним, в пятницу подданный Саудовской Аравии устроил там стрельбу, помимо трех погибших еще восемь человек были ранены.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #стрельба #саудовская аравия #флорида #помпео

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