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 Технологический университет в Подмосковье назвали именем космонавта Алексея Леонова

Технологический университет в Подмосковье назвали именем космонавта Алексея Леонова
Зеленский провел закрытое совещание и едет на саммит в Париже «вооруженным» информацией

Зеленский провел закрытое совещание и едет на саммит в Париже «вооруженным» информацией

 Кравчук заявил, что протесты на фоне саммита «нормандской четверки» разъединяют страну

Кравчук заявил, что протесты на фоне саммита «нормандской четверки» разъединяют страну
Министр культуры РФ выступил на закрытии «Русских сезонов» в Германии

Министр культуры РФ выступил на закрытии «Русских сезонов» в Германии

 Сбитый турецкой ракетой пилот ЛНА захвачен террористами ПНС Ливии

Сбитый турецкой ракетой пилот ЛНА захвачен террористами ПНС Ливии
21:06   7 Декабря 2019
Россия

Эксперты выяснили, в какие города за год подешевели авиабилеты

Эксперты выяснили, в какие города за год подешевели авиабилеты

Цены на авиабилеты в Эйлат (Израиль) и Марракеш (Марокко) из разных городов России снизились больше всего по сравнению с 2018 годом. Таковы данные mondo.ru.

Средние цены на билеты на зимние праздники (туда и обратно) упали на 29% — до 28 и 27 тысяч рублей соответственно. Отпраздновать Новый год в Душанбе (Таджикистан) стало дешевле на 28%, а в Алма-Ате (Казахстан) – на 23% (23,8 и 17,7 тысячи рублей соответственно).

Билеты в Анапу и итальянский курорт Римини подешевели на 22% — 11 тысяч рублей и 22 тысячи соответственно.

Билеты в Хургаду (Египет), Ригу (Латвия) и Тиват (Черногория) в текущем году можно купить по цене меньшей на 21 % (за 36, 14 и 18 тысяч рублей соответственно). Перелет в Канкун (Мексика) стал дешевле на 19 % — до 65 тысяч рублей.

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Автор: Арсений Аскольский
#курорт #билеты

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