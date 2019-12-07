Эксперты выяснили, в какие города за год подешевели авиабилеты

Цены на авиабилеты в Эйлат (Израиль) и Марракеш (Марокко) из разных городов России снизились больше всего по сравнению с 2018 годом. Таковы данные mondo.ru.

Средние цены на билеты на зимние праздники (туда и обратно) упали на 29% — до 28 и 27 тысяч рублей соответственно. Отпраздновать Новый год в Душанбе (Таджикистан) стало дешевле на 28%, а в Алма-Ате (Казахстан) – на 23% (23,8 и 17,7 тысячи рублей соответственно).

Билеты в Анапу и итальянский курорт Римини подешевели на 22% — 11 тысяч рублей и 22 тысячи соответственно.

Билеты в Хургаду (Египет), Ригу (Латвия) и Тиват (Черногория) в текущем году можно купить по цене меньшей на 21 % (за 36, 14 и 18 тысяч рублей соответственно). Перелет в Канкун (Мексика) стал дешевле на 19 % — до 65 тысяч рублей.