Сбитый турецкой ракетой пилот ЛНА захвачен террористами ПНС Ливии

СМИ Ливии сообщили, что принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА) самолет МИГ-23 был сбит террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) при помощи турецкой системы противовоздушной обороны.

Воздушное судно МИГ-23 с бортовым номером 26144 было сбито неподалеку от аз-Завии во время завершения разведывательного полета. Информацию подтвердил представитель Штаба воздушных операций Главного командования ЛНА. По его данным, связь с боевым самолетом пропала во время возвращения в столицу страны Триполи, а затем произошло крушение, причины которого пока не названы.

Несколько союзников так называемого ПНС Ливии уже выложили в Twitter фотографии с захваченным пилотом подбитого судна. Пленный по имени Амер Юсуф Гадбан, по сообщению Afrigate News, находится под контролем боевиков. Судя по опубликованным снимкам, пилот захвачен террористами, участниками бандформирований, которые наводнили ливийскую Триполи.

GNA militias capture LNA pilot who ejected his fighter jet moments before it crashed over Al-Zawiya, West Libya. #Libya pic.twitter.com/vRy70esGif — LibyaReview (@LibyaReview) 7 декабря 2019 г.

На данный момент известно, что МИГ-23 был сбит при помощи турецкой системы ПВО «Hisar», которую турецкие власти поставили террористам ПНС Ливии, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН). Также издание сообщает со ссылкой на источник, что на территории, которую контролирует ПНС располагаются двенадцать комплексов ПВО и необходимые специалисты, которых предоставила Анкара.

Ливийская столица, Триполи, и северо-запад страны сейчас захвачены боевиками, которые ответственны за революцию, произошедшую в стране в 2011 году. Некоторое время назад они объединились в так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Объединение признано рядом стран в качестве официального органа ливийской власти, но это не отменяет того факта, что его члены являются участниками незаконных вооруженных формирований, которые регулярно воюют за сферы влияния в государстве.

Некоторые западные страны поддерживают ПНС, закрывая глаза на то, что его участники тесно связаны с международными террористическими организациями. В свою очередь поддерживающая эту структуру Турция поставляет оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов боевикам ПНС.

В то же время на Ливию наложено оружейное эмбарго ООН, но арабские медиаресурсы регулярно публикую доказательства того, что Анкара, вопреки правилам совершает военные поставки в Ливию.