Сбитый турецкой ракетой пилот ЛНА захвачен террористами ПНС Ливии

СМИ Ливии сообщили, что принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА) самолет МИГ-23 был сбит террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) при помощи турецкой системы противовоздушной обороны.

Воздушное судно МИГ-23 с бортовым номером 26144 было сбито неподалеку от аз-Завии во время завершения разведывательного полета. Информацию подтвердил представитель Штаба воздушных операций Главного командования ЛНА. По его данным, связь с боевым самолетом пропала во время возвращения в столицу страны Триполи, а затем произошло крушение, причины которого пока не названы.

Несколько союзников так называемого ПНС Ливии уже выложили в Twitter фотографии с захваченным пилотом подбитого судна. Пленный по имени Амер Юсуф Гадбан, по сообщению Afrigate News, находится под контролем боевиков. Судя по опубликованным снимкам, пилот захвачен террористами, участниками бандформирований, которые наводнили ливийскую Триполи.

