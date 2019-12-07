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Ксения Кривко из Кемерова стала «Миссис Земной шар»

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20:37   7 Декабря 2019
Россия

Ксения Кривко из Кемерова стала «Миссис Земной шар»

Ксения Кривко из Кемерова стала «Миссис Земной шар»

Ксения Кривко из Кемерова, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global — 2020 получила главный титул. Мероприятие состоялось в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, 7 декабря. 

Об этом рассказала ее PR- менеджер Наталья Токмогашева. Ранее сообщалось, что 37-россиянка также получила титул «Миссис Россия 2019», что дало ей право представлять страну на всемирном конкурсе.

По словам Токмогашевой, титул первой вице-миссис завоевала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис — Анастасия Божкова из Крыма.

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Автор: Арсений Аскольский
#конкурс красоты

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