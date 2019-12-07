Ксения Кривко из Кемерова, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global — 2020 получила главный титул. Мероприятие состоялось в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, 7 декабря.

Об этом рассказала ее PR- менеджер Наталья Токмогашева. Ранее сообщалось, что 37-россиянка также получила титул «Миссис Россия 2019», что дало ей право представлять страну на всемирном конкурсе.

По словам Токмогашевой, титул первой вице-миссис завоевала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис — Анастасия Божкова из Крыма.