Зеленский провел закрытое совещание и едет на саммит в Париже «вооруженным» информацией

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое заседание Совета национальной безопасности и теперь «вооружен» информацией перед предстоящим саммитом в «нормандском формате». Об этом рассказал секретарь ведомства Алексей Данилов.

Он отметил, что у украинской стороны есть «повод для оптимизма».

«Президент едет на «нормандский формат» вооруженным определенной информацией, которая будет абсолютно полезно использованной в интересах нашего государства», — заявил Данилов.

Секретарь Совета нацбезопасности отметил, что Украину на предстоящих переговорах будут представлять не более десяти человек. А темами, которые интересуют страну станут прекращение огня в Донбассе и возврат контроля Киева над Крымом и границей с Россией, а также возвращение украинских заключенных.

Саммит «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже, на нем главы четырех стран — России, Украины, Германии и Франции встретятся, чтобы обсудить детали реализации Минских соглашений.