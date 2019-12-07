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20:01   7 Декабря 2019
Россия

Умерла учительница, которую сбила машина возле театра в Нижнем Новгороде

Умерла учительница, которую сбила машина возле театра в Нижнем Новгороде

Сбитая автомобилем возле театра в Нижнем Новгороде учительница умерла. Туда она вела группу детей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в субботу, 7 декабря. 

Инцидент произошел в 17.30 на улице Горького. По данным регионального главка МВД, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя автомобилями. Один из них вылетел на тротуар и сбил пешеходов.

Госпитализированы 10 детей и двое взрослых, одному ребенку помощь оказали на месте и отпустили. По данным Госавтоинспекции РФ, пострадавшие пешеходы — девятиклассники, они шли в Театр юного зрителя.

По словам пресс-службы, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов прибыл на место аварии. Он назвал случившееся большой трагедией, которая произошла по вине водителя.

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Автор: Арсений Аскольский
#дтп #нижний новгород

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