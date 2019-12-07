«Нафтогаз» предложил «Газпрому» в качестве компромисса выплатить долг по решению суда

Глава украинской газовой компании Юрий Витренко считает, что это приведет к «нулевому варианту», о котором говорил ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В субботу, 7 декабря, Витренко заявил, что прийти к «нулевому варианту» во взаимоотношениях двух компаний возможно лишь после выплаты российской стороной долга по суду.

«Нулевой вариант» — это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность «Газпрома» перед «Нафтогазом» была равна нулю», — написал он на своей странице в Facebook.

Он добавил, что компания готова принять долг газом, чтобы продемонстрировать «конструктивность своей позиции».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сделал заявление о том, что Россия готова поставлять Украине газ по сниженной цене, однако для этого необходимо прийти к взаимовыгодному решению по вопросам транзита. Он также отметил, что сторонам необходимо прийти к «какому-то нулевому варианту».