Десять человек пострадали в Пензенской области при столкновении грузовика и автобуса

Грузовой автомобиль и пассажирский автобус столкнулись на автодороге М-5 «Урал» в Пензенской области, в результате чего пострадали десять человек.

Как сообщает со ссылкой на ГИБДД агентство ТАСС, автобус вез с работы сотрудников птицефабрики.

«На 674-м км автодороги М-5 «Урал» водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом ПАЗ», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что всего в автобусе находилось 17 человек. Двум из них потребовалась госпитализация, еще восемь человек получили медицинскую помощь и были направлены на амбулаторное лечение.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют причины аварии.