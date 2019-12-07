Милонов и Чаплин отреагировали на выход игры «Я Иисус Христос»

Протоиерей Всеволод Чаплин и депутат госдумы Виталий Милонов поделились с «Политикой сегодня» мнением о новом симуляторе I Am Jesus Christ («Я Иисус Христос») о жизни центральной фигуры христианства. Собеседники агентства полагают, что игра не несет в себе ничего плохого, если не оскорбляет христианскую религию.

«Тут надо смотреть, какой это контент, как это подается. Потому что, если это подается достойно, то ничего в этом нет плохого. Если есть какие-то искажения современные, то это, конечно, недопустимо», — заметил Милонов.

Депутат отметил, что игра может служить неким продолжением той идеи, которая была у композитора Эндрю Ллойда Уэббера, написавшего рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда».

«То есть некая современная корректная подача. Уэббер же не исказил ничего из евангельских историй в своей рок-опере. Хотя изначально многие консервативные круги восприняли достаточно настороженно появление этого произведения. Но потом даже поняли, что это хорошая миссионерская штука», — заявил депутат.

Кроме того, по мнению Милонова, в России стоит активнее использовать электронный контент для того, чтобы рассказывать о чем-то положительном.

«Не все же смотреть фриковые Call of Duty, где хорошие американцы убивают плохих русских», — подытожил парламентарий.

Протоиерей Чаплин также не считает, что игра имеет вредоносный характер, если не искажает события, отраженные в Новом Завете.

«Здесь может быть и нечто хорошее, и нечто плохое. Все зависит от того, насколько все-таки почтительно относятся к господу Иисусу», — считает православный священник.

По мнению Чаплина, важно, чтобы игра не оказалась безвкусной подделкой или кощунственной пародией на Христа. При этом протоиерей заметил, как важно доносить до игрока то, что Иисус не являлся простым человеком.

«Но и для христианина очевидно, что Христос не просто человек, а бог. Если показывать его просто человеком, как делал это Булгаков, например, то происходит подмена главного — подмена отношений человека и бога», — уверен собеседник агентства.

Чаплин полагает, что, если игра не затрагивает вопрос божественного происхождения Иисуса, то является просто историческим развлечением, пусть даже и безобидным.

Ранее на YouTube появился трейлер игры-симулятора I Am Jesus Christ («Я Иисус Христос»), рассказывающей о жизни, смерти и воскрешении Христа. Ее сюжет расскажет о жизни и деяниях Иисуса, описанных в Новом Завете. Игрок сможет от первого лица путешествовать с апостолами, творить чудеса, которых будет порядка 30, воскрешать мертвых, превращать воду в вино, ходить по воде и даже бороться с Сатаной.