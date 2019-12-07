Прокуратура должна поставить точку в секс-скандале с Вишневским

Ровно месяц назад, 7 ноября, разгорелся секс-скандал с депутатом ЗакСа Борисом Вишневским. Девушка по имени Кристина рассказала, как будучи студенткой парламентария, он домогался ее и сокурсниц. Письмо от ее имени пришло в редакцию Nation News.

Руководство РГПУ не обратило внимание на вопиющие жалобы. Так, глава пресс-службы вуза Лариса Кузьмина не стала комментировать сложившуюся ситуацию до выяснения всех обстоятельств. Уже спустя несколько часов после первого обращения пресс-служба заявила, что на Вишневского никто не жаловался, а значит поводов для беспокойства нет.

В ЗакСе также предпочли дистанцироваться от скандала и сделать вид, что ничего не произошло. Отрицал харассмент и сам Вишневский. Однако общественность не поверила руководству РГПУ и депутату на слово.

Известная фем-активистка Татьяна Никонова в интервью ФАН рассказала, что ситуация с сексуальными домогательствами со стороны преподавателей встречается часто, причем во всем мире. Жертвы просто-напросто боятся рассказать о случившемся. Адвокат Лариса Фон-Арев отметила, что жертвам харассмента не стоит рассчитывать лишь на поддержку общества, ведь не только изнасилование, но и принуждение к сексу — преступление.

Простые петербуржцы также поддержали Кристину. Молодые люди пикетировали Заксобрание, их поддержали москвичи, пришедшие к главному штабу «Яблока». Сотни россиян подписали петицию с требованием к властям проверить работу Вишневского.

Кроме того, в редакцию ФАН также пришло письмо от девушки Алины, которая дополнила историю Кристины новыми подробностями.

Поддержка общества придала смелости жертвам Вишневского. Кристина дала первое интервью, где рассказала, что ей приходилось вступать с парламентарием в интимную связь.

Однако нашлись и защитники Вишневского. На следующий день после публикации письма Кристины в редакцию издания поступил звонок от его однопартийца с угрозами разгромить редакцию. Руководство РГПУ также встало на сторону преподавателя и запрещало комментировать секс-скандал.

Об угрозах со стороны друзей Вишневского сообщила другая жертва депутата. Последней попыткой обелить секс-скандалиста стала кампания прооппозиционных журналистов и СМИ. Пристыдить редакцию Nation News попытался Союз журналистов Петербурга и Ленобласти. Позже стало известно, что секретарь союза Марина Шишкина является давней подругой Вишневского.

Свое слово попыталась сказать «Новая газета», где депутат числится обозревателем. Когда стало ясно, что скандал не замять, Вишневский написал заявление на медиагруппу «Патриот», куда входит Nation News, за клевету. Глава медиагруппы Николай Столярчук, прекрасно осознавая, что закон на его стороне, ответил встречным заявлением — за лжедонос.

Защитники Вишневского лишь добавили Кристине смелости, отмечает издание. Опасаясь, что депутат вновь уйдет от ответственности, девушка решилась обратиться в прокуратуру.

Теперь произошедшее перенесется в правовую плоскость. Вишневскому стоит беспокоится не о репутации, а о реальном сроке, который грозит ему за принуждение студенток к сексу.