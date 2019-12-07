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 Автомобиль сбил группу пешеходов в Нижнем Новгороде

Автомобиль сбил группу пешеходов в Нижнем Новгороде
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19:11   7 Декабря 2019
Россия

Автомобиль сбил группу пешеходов в Нижнем Новгороде

Автомобиль сбил группу пешеходов в Нижнем Новгороде

Четыре автомобиля столкнулись на регулируемом переходе в Нижнем Новгороде, в результате чего одна из машин наехала на группу пешеходов. Пострадали девять человек.

Об этом в субботу вечером сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД.

«В Нижнем Новгороде на регулируемом перекрестке произошло столкновение четырех автомобилей, после чего один из них наехал на девятерых пешеходов, которые находились на тротуаре. В результате ДТП девять человек получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Причины масштабного ДТП в настоящее время не называются. Также пока нет информации, в каком состоянии находятся пострадавшие.

По уточненной информации, в числе пострадавших после наезда автомобиля в Нижнем Новгороде — десять детей и двое взрослых.

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Автор: Александр Люблинский
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