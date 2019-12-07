Турция продолжит операцию против курдских боевиков ради мира в Сирии

Турецкие власти сделали заявление о том, что военное присутствие на территории Сирии сохранится, пока приграничная зона не будет полностью освобождена от курдских радикалов. Освободительные операции Турция будет проводить совместно с Россией.

Это заявление Анкары прокомментировал капитан первого ранга и военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН). Он убежден, что сирийский конфликт и внутренние противоречия в стране будут «решаться на уровне двух президентов — нашего и турецкого».

«Присутствие на северо-востоке Сирии нашей военной полиции, ее совместное патрулирование с турецкой армией, а также выход сирийской пограничной службы на собственно границу с Турцией — все это позволяет говорить о том, что между нашими странами сложились доверительные отношения, и мы точно найдем общий язык по всем вопросам», — отмечает собеседник ФАН.

Военный эксперт не сомневается, что курдские боевики обречены, а их единственная возможность спастись — пойти на соглашение с Дамаском. По его словам, новая сирийская конституция, которая сейчас разрабатывается, учтет интересы курдского народа, проживающего в стране. При этом, прогнозирует Дандыкин, полное прекращение конфликта займет не меньше полутора лет.

«Правда, должен сказать, что полная деэскалация региона займет год или даже два — пожар, раздутый настолько сильно, будет нелегко потушить, да и присутствие американцев, захвативших нефтегазовые месторождения, вносит свою лепту в наращивание напряженности», — сказал он.

Дандыкин подчеркнул, что Сирийская армия в настоящее время становится все сильнее. В этом, по его мнению, важную роль играет российская поддержка в виде инструкторов и вооружения. Капитан отметил, что легитимное правительство в Сирии неизбежно одержит победу и получит контроль над всей территорией государства.

Собеседник агентства подчеркнул, что курды с течением времени поймут, что нужно возвращаться под юрисдикцию Башара Асада, которого, по его словам, поддерживает население, а на выборах сейчас победил бы именно он.

Дандыкин уверен, что Россия является главным миротворцем на территории Сирийской Арабской Республики. От решений Кремля зависит многое, происходящее в регионе, заявил он. Учитывая такое положение дел, встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, намеченная на 8 января, приобретает новое значение. Предстоящие переговоры, который пройдут в Стамбуле, очень важны для восстановления мира в САР.

Напомним, что немногим ранее ФАН опубликовал большое расследование о Сирии. Первая часть материала была посвящена связям либерального журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, работавшего за гонорары от беглого олигарха Михаила Ходорковского, с боевиками из запрещенной на территории России террористической группировки ИГИЛ. Вторая часть расследования доказала, что Соединенные Штаты оказывают финансовую поддержку и покровительство боевикам из этой же организации.