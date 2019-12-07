США включили санкции против «Северного потока — 2» в законопроект о военном бюджете

Сенат Конгресса США включил введение санкций против участников проекта «Северный поток — 2» в законопроект о военном бюджете на следующий год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники из числа американских законодателей.

Отмечается, что речь идет о санкциях против лиц и компаний, связанных с судами, применяемыми для строительства газопровода. Главам таких компаний может быть отказано во въезде в США, а транзакции, касающиеся их американских активов, могут быть заблокированы.

Ранее законопроект, предполагающий введение таких ограничительных мер, представили сенаторы Тед Круз (республиканец от штата Техас) и Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), пишет издание.

По данным Bloomberg, законодатели рассчитывают, что законопроект о военном бюджете будет принят до 20 декабря.

«Северный поток — 2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Оператор «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG уже построила более 2100 километров (по обеим ниткам) — это более 80% всей длины.

Необходимо проложить еще 168 километров для каждой из ниток, в том числе 147 километров в Дании.