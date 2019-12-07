Суд арестовал экс-замглавы Щелковского района Подмосковья по делу о мошенничестве

Бабушкинский столичный суд арестовал на два месяца экс-заместителя главы Щелковского муниципального района Московской области Наталью Тамбову. Ее подозревают в хищении 2,3 миллионов рублей.

Задержанная признала вину в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что экс-чиновницу задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией.

Ранее суд арестовал на два месяца экс-главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке в виде автомобиля Mercedes. По данным следствия, в 2017 году чиновник получил от подчиненной взятку в виде Mercedes стоимостью более шести миллионов рублей.

Половину суммы и страховые премии (241 тысячу рублей) она заплатила за его покровительство и попустительство на работе.