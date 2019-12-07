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Суд арестовал экс-замглавы Щелковского района Подмосковья по делу о мошенничестве

Суд арестовал экс-замглавы Щелковского района Подмосковья по делу о мошенничестве

ФАН считает неудачную хакерскую атаку на свой сайт хулиганством

ФАН считает неудачную хакерскую атаку на свой сайт хулиганством
Кравчук заявил, что протесты на фоне саммита «нормандской четверки» разъединяют страну

Кравчук заявил, что протесты на фоне саммита «нормандской четверки» разъединяют страну

 Премьер-министр Украины заявил, что не имеет президентских амбиций

Премьер-министр Украины заявил, что не имеет президентских амбиций
Политолог считает прорывом на пути к миру в Сирии совместное патрулирование РФ и Турции

Политолог считает прорывом на пути к миру в Сирии совместное патрулирование РФ и Турции

 Мусоровоз и автобус столкнулись в Милане, пострадали 18 человек

Мусоровоз и автобус столкнулись в Милане, пострадали 18 человек
17:25   7 Декабря 2019
Россия

Лукашенко рассказал о собственном доме в Сочи

Лукашенко рассказал о собственном доме в Сочи

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе беседы с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал о собственном уютном доме в Сочи. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает РИА Новости. 

«Спасибо еще раз, что пригласили сюда. Правда, тут за забором и мой дом, уютный и теплый, вы видели. Поэтому, можно сказать, я в своем доме», — сказал Лукашенко.

Других подробностей о доме президент Белоруссии не привел.

Ранее сообщалось, что Лукашенко попросил у России равных цен на газ и нефть.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #лукашенко

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