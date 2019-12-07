Лукашенко рассказал о собственном доме в Сочи

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе беседы с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал о собственном уютном доме в Сочи. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает РИА Новости.

«Спасибо еще раз, что пригласили сюда. Правда, тут за забором и мой дом, уютный и теплый, вы видели. Поэтому, можно сказать, я в своем доме», — сказал Лукашенко.

Других подробностей о доме президент Белоруссии не привел.

Ранее сообщалось, что Лукашенко попросил у России равных цен на газ и нефть.