Недавнюю атаку на американскую военную базу на восточном берегу Евфрата могли организовать населяющие данную местность арабы, которые решили отомстить таким образом курдским оккупантам за все притеснения.

Такое мнение в субботу в беседе с информационным агентством New Inform высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. При этом он отметил, что другие сценарии также исключать нельзя.

Ранее арабские СМИ сообщили, что база США, расположенная на северо-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор поблизости от одного из крупнейших нефтегазовых месторождений «Аль-Омар», подверглась нападению неизвестных вооруженных лиц. В ответ, как сообщалось, американские оккупационные силы открыли по нападавшим артиллерийский огонь и применили световые гранаты.

Кто стоит за атакой на базу США, до сих пор неизвестно, но это могут быть представители арабских племен, проживающих на восточном берегу Евфрата и страдающих от курдской оккупации.

«Предположить можно все, что угодно. Из местных группировок, действующих на территории Сирии, нападение можно приписать кому угодно. Можно приписать сторонникам ИГ* (запрещенной в России террористической группировки), можно обозначить как месть курдов, за то, что США покидают этот район. Также можно приписать ориентирующимся на Турцию группам, которые поддерживают Анкару и считают таким образом нужным отомстить США», — заявил Солонников.

Именно мотив нападавшей стороны, по словам эксперта, является ключевым моментом в установлении того, кто именно это был.

«В данной ситуации нужно выяснить, какой мотив был у нападающих: просто пограбить или отомстить за что-то? США сделали столько, что мстить могут со всех сторон – за то, что США пришли в регион, и за то, что США выходят из региона, любой вариант возможен. Не исключено, что это могут быть и местные арабы», – подчеркнул он.

Напомним, военный контингент США незаконно присутствует в Сирии с 2014 года. Вашингтон в обход собственных санкций ворует сирийскую нефть, используя для этого курдские бандформирования, в состав которых входят боевики ИГ*. Именно курдские вооруженные формирования заняли в 2017 году богатые нефтью и газом территории в Заевфратье и подвергли притеснениям проживающие там арабо-суннитские племена.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало масштабное расследование о том, какую помощь США оказывают террористам ИГ*, включая финансирование и снабжение оружием, военной техникой и даже наемниками, переправляемыми в Сирию из-за границы.

Также в расследовании ФАН говорилось о контактах с террористами российского либерального журналиста, сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова, который, действуя по заданию беглого олигарха Михаила Ходорковского, сливал игиловцам личные данные российских военнослужащих, а также получал от них сведения о военных действиях для своих псевдорасследований.

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