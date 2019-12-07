Лукашенко попросил у Москвы равные цены на нефть и газ

Минск не просит у Москвы дешевый газ и недорогую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, Белоруссии не нужен дешевый газ и нефть, главное, чтобы были равные условия.

«Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», — сказал Лукашенко.

Иначе не получится создать основу отношений в рамках Союзного государства, сказал глава республики.

«Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все! Равные условия, больше ничего не надо», — отметил Лукашенко.

Ранее стало известно, что Лукашенко прибыл с государственным визитом в Сочи.