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Суд арестовал экс-замглавы Щелковского района Подмосковья по делу о мошенничестве

Суд арестовал экс-замглавы Щелковского района Подмосковья по делу о мошенничестве

ФАН считает неудачную хакерскую атаку на свой сайт хулиганством

ФАН считает неудачную хакерскую атаку на свой сайт хулиганством
Кравчук заявил, что протесты на фоне саммита «нормандской четверки» разъединяют страну

Кравчук заявил, что протесты на фоне саммита «нормандской четверки» разъединяют страну

 Премьер-министр Украины заявил, что не имеет президентских амбиций

Премьер-министр Украины заявил, что не имеет президентских амбиций
Политолог считает прорывом на пути к миру в Сирии совместное патрулирование РФ и Турции

Политолог считает прорывом на пути к миру в Сирии совместное патрулирование РФ и Турции

 Мусоровоз и автобус столкнулись в Милане, пострадали 18 человек

Мусоровоз и автобус столкнулись в Милане, пострадали 18 человек
17:13   7 Декабря 2019
Россия

Лукашенко попросил у Москвы равные цены на нефть и газ

Лукашенко попросил у Москвы равные цены на нефть и газ

Минск не просит у Москвы дешевый газ и недорогую нефть, а предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Лукашенко, Белоруссии не нужен дешевый газ и нефть, главное, чтобы были равные условия. 

«Если наши предприятия покупают за 200 долларов, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену», — сказал Лукашенко.

Иначе не получится создать основу отношений в рамках Союзного государства, сказал глава республики. 

«Мы договорились давно, развивая наш договор: люди и субъекты хозяйствования должны иметь равные условия для жизни и работы. Все! Равные условия, больше ничего не надо», — отметил Лукашенко.

Ранее стало известно, что Лукашенко прибыл с государственным визитом в Сочи. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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