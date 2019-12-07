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Политолог считает прорывом на пути к миру в Сирии совместное патрулирование РФ и Турции

Политолог считает прорывом на пути к миру в Сирии совместное патрулирование РФ и Турции

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Политолог считает прорывом на пути к миру в Сирии совместное патрулирование РФ и Турции

Политолог считает прорывом на пути к миру в Сирии совместное патрулирование РФ и Турции

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Мусоровоз и автобус столкнулись в Милане, пострадали 18 человек
16:44   7 Декабря 2019
Весь мир

Политолог считает прорывом на пути к миру в Сирии совместное патрулирование РФ и Турции

Политолог считает прорывом на пути к миру в Сирии совместное патрулирование РФ и Турции

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов заявил, что, несмотря на разные мнения Москвы и Анкары по сирийской политике, стороны смогли осуществить настоящий прорыв на пути к миру в регионе. Об этом эксперт заявил «Политике сегодня».

«У России и Турции достаточно серьезные интересы в регионе и эти интересы далеко не всегда совпадающие. Мы по-разному смотрим и на судьбу региона в целом и на собственные национальные интересы», — заметил собеседник агентства.

При этом, напомнил он, существуют достаточно активные контакты, которые сначала привели к созданию «астанинского формата» (Россия, Турция, Иран), а потом к совместной российско-турецкой инициативе, связанной с северо-восточной Сирией. Частью этой инициативы является совместное патрулирование линии разграничения, заметил политолог.

«Хочу подчеркнуть, что это чрезвычайно серьезный прорыв. Это ключевое соглашение для Сирии в настоящий момент и в целом для ситуации на Ближнем Востоке. Потому что две очень важные державы Россия и Турция согласовали свои позиции, достигли консенсуса по многим вопросам», — добавил Шаповалов.

Политолог считает прорывом на пути к миру в Сирии совместное патрулирование РФ и Турции

Сам факт, что соглашение достигнуто говорит о том, что обе стороны настроены конструктивно, готовы вести диалог и находить компромисс.

«Совместное патрулирование вносит серьезнейший вклад в прекращение вооруженных конфликтов в данной части Сирии и постепенного перехода к мирному процессу», — уверен эксперт.

Четырнадцатый по счету совместный патруль военной полиции России и Вооруженных сил Турции 7 декабря начал работу на северо-востоке Сирии близ населенного пункта Эль-Камышлы. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Представители военной полиции перед началом патрулирования встретились на таможенном пункте Дейрун-Ага. Там они обсудили детали маршрутов на восток вдоль границы Сирии и Турции.

9 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган дал старт антитеррористической операции «Источник мира» против курдских боевиков на границе с Сирией, чтобы ликвидировать террористический коридор вдоль турецко-сирийской границы.

Политолог считает прорывом на пути к миру в Сирии совместное патрулирование РФ и Турции

22 октября во время переговоров в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились о том, что в зону за пределами операции Турции в САР входят сирийские военнослужащие и российская военная полиция.

Ранее ФАН опубликовал результаты расследования, в ходе которого получил свидетельские показания, подтверждающие участие американской стороны в организации, поддержке и финансировании запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ). Американские инструкторы тренировали боевиков, поддерживали их  беспилотниками, поставляли оружие, ввозили в Сирию наемников в обмен на нефть.

Также агентству стало известно о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ*. Журналист использовал полученные от боевиков данные для создания своих фейковых расследований и сливал экстремистам сведения о российских военнослужащих. Спонсировал «расследования» Короткова беглый олигарх Михаил Ходорковский.

*Террористическая группировка, запрещена в России решением Верховного суда

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #патрулирование

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