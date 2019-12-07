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ФАН считает неудачную хакерскую атаку на свой сайт хулиганством

ФАН считает неудачную хакерскую атаку на свой сайт хулиганством
Кравчук заявил, что протесты на фоне саммита «нормандской четверки» разъединяют страну

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17:27   7 Декабря 2019
Россия

ФАН считает неудачную хакерскую атаку на свой сайт хулиганством

ФАН считает неудачную хакерскую атаку на свой сайт хулиганством

Федеральное агентство новостей сообщило, что последствия хакерской атаки на сайт и служебную почту издания оказались незначительными и были устранены за несколько часов. Сейчас сайт работает в штатном режиме. 

Злоумышленники хотели полностью взять под контроль управление сайтом. Достичь этой цели им не удалось, говорится в заявлении издания. 

Редакция не считает, что произошедшую накануне атаку инициировали иностранные спецслужбы. ФАН также уверен, что это не была атака по политическим мотивам — скорее речь идет о хулиганстве.  

Напомним, Федеральное агентство новостей, как и «Политика сегодня», входит в медиагруппу «Патриот».

В ноябре минувшего года сервера и сайт ФАН атаковало Киберкомандование США. Тогда взлом оперативно устранили чуть более чем за час. Чтобы отбить атаку на сайт хакера-любителя понадобилось больше полутора часов. Такую разницу в результате ФАН считает очередным доказательством крайне низкого уровня профессионализма американских военных из Киберкомандования. 

Руководство ФАН уже обратилось по поводу инцидента в правоохранительные органы. Издание сообщит о результатах следственных действий.

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Автор: Арсений Аскольский
#атака #хакеры

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