ФАН считает неудачную хакерскую атаку на свой сайт хулиганством

Федеральное агентство новостей сообщило, что последствия хакерской атаки на сайт и служебную почту издания оказались незначительными и были устранены за несколько часов. Сейчас сайт работает в штатном режиме.

Злоумышленники хотели полностью взять под контроль управление сайтом. Достичь этой цели им не удалось, говорится в заявлении издания.

Редакция не считает, что произошедшую накануне атаку инициировали иностранные спецслужбы. ФАН также уверен, что это не была атака по политическим мотивам — скорее речь идет о хулиганстве.

Напомним, Федеральное агентство новостей, как и «Политика сегодня», входит в медиагруппу «Патриот».

В ноябре минувшего года сервера и сайт ФАН атаковало Киберкомандование США. Тогда взлом оперативно устранили чуть более чем за час. Чтобы отбить атаку на сайт хакера-любителя понадобилось больше полутора часов. Такую разницу в результате ФАН считает очередным доказательством крайне низкого уровня профессионализма американских военных из Киберкомандования.

Руководство ФАН уже обратилось по поводу инцидента в правоохранительные органы. Издание сообщит о результатах следственных действий.