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ФАН считает неудачную хакерскую атаку на свой сайт хулиганством

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Кравчук заявил, что протесты на фоне саммита «нормандской четверки» разъединяют страну

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 Мусоровоз и автобус столкнулись в Милане, пострадали 18 человек

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16:30   7 Декабря 2019
Россия

Путин отметил важность встречи с Лукашенко в канун 20-летия союзного договора

Путин отметил важность встречи с Лукашенко в канун 20-летия союзного договора

Российский лидер Владимир Путин отметил важность встречи и возможность поговорить о перспективах сотрудничества с белорусским коллегой Александром Лукашенко именно в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства. Такое заявление он сделал открывая встречу с главой Белоруссии.

«Наши коллеги на правительственном уровне, министры, председатели правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее Договора о Союзном государстве», — цитирует Путина ТАСС.

Речь идет и об отношениях с другими соседями и государствами — партнерами в рамках Евразийского экономического союза. Путин отметил важность возможности «поговорить о перспективах». Он выразил надежду, что Москва и Минск продолжат движение, прежде всего, конечно, в сфере экономики.

Среди других направлений сотрудничества глава российского государства отметил социальную сферу. При этом он добавил, что таким образом обе страны могли бы получать заметные преимущества от интеграции.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #лукашенко

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