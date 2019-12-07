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17:03   7 Декабря 2019
Россия

Украинские каратели получили сто тысяч рублей от адвоката Жукова

Украинские каратели получили сто тысяч рублей от адвоката Жукова

Защитник участника летних незаконных митингов в Москве Егора Жукова, который накануне получил условный срок, сообщил в субботу на что потратит свой гонорар за услуги адвоката.

По словам Ильи Новикова, его гонорар составляет всего один рубль, и он намерен перечислить его в поддержку ЗСУ (Збройні сили Украї́ни) – Вооруженных сил Украины, которые 6 декабря отмечают свой профессиональный праздник. При этом адвокат добавил, что к тому рублю собирается добавить еще 99 999 рублей из своих собственных денег.

Украинские каратели получили сто тысяч рублей от адвоката Жукова

Об этом в субботу сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), напоминая, что именно силами украинской армии с 2014 года велись обстрелы Донецка, бомбардировки Луганска, а также совершались расправы над мирным населением Донбасса и пытки пленных. Именно на это российский адвокат и собирается направить свои деньги.

Издание напоминает, что проукраинская позиция Ильи Новикова ни для кого давно не секрет – среди его поручителей была украинская летчица Надежда Савченко, осужденная за соучастие в убийстве российских журналистов. Также адвокат представлял интересы экс-президента Украины Петра Порошенко и фигуранта «керченского инцидента» капитана катера «Бердянск» Романа Мокряка.

Однако, если защищать подсудимых – это прямая обязанность адвоката, то прямая поддержка убийств – это совсем другое дело и Новиков, будучи юристом, должен понимать, что действия ЗСУ-ВСУ в Донбассе являются не «антитеррористической операцией», как их называли украинские власти, а настоящими преступлениями. Под обстрелами погибают не только ополченцы, взявшие в руки оружие для защиты своих домов и семей, но и мирное население, в том числе дети. Новиков, который является ярым сторонником идеи свободы и права на выбор, отказывается принимать выбор жителей Донбасса, которые не хотят следовать антироссийским курсом Украины и отстаивают свое право на самоопределение.

Украинские каратели получили сто тысяч рублей от адвоката Жукова

Конечно, Новиков имеет полное право распоряжаться собственными деньгами, и российские законы пока не запрещают оказывать материальную помощь армиям других государств. Однако клиентам адвокатского бюро «Гончарова, Новиков и партнеры» и консалтинговой компании Tenzor Consulting Group, в которой Новиков также является партнером, нужно задуматься – согласны-ли они с тем, что их деньги, которыми они оплачивают услуги Новикова, идут на поддержку преступных действий украинской армии в Донбассе?

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Автор: Александр Люблинский
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