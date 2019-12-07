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 Мусоровоз и автобус столкнулись в Милане, пострадали 18 человек

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16:44   7 Декабря 2019
Россия

Политолог не исключил новых провокаций курдских радикалов на севере Сирии

Политолог не исключил новых провокаций курдских радикалов на севере Сирии

Совместные меры РФ и Турции помогут решить проблему с курдскими бандформированиями в САР. Об этом заявил политолог, автор проекта «Смыслы» Иван Аркатов в беседе с iReactor.

По мнению эксперта, патрулирования помогут решить проблему с курдами, которых поддерживают США и Запад, либо удастся минимизировать ущерб.

«Это в том числе должно повлиять на возвращение регионов к мирному положению и решению конкретных вопросов по безопасности и помощи местным жителям, чтобы они могли вернуться домой», — сказал он. 

При этом специалист отмечает, что курдские радикалы могут возобновить попытки провокаций. За их действиями стоит Вашингтон, который также курирует провокации в информационном пространстве. США это необходимо для увеличения своего военного контингента в регионе. 

РФ

Благодаря новому этапу патрулирования удастся увеличить безопасность в регионе, а в будущем — вернуть людей домой, решив вопрос с курдскими провокациями. Вероятно, США попробуют все это нарушить, используя группировки, которые находятся в регионе, в том числе боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства». 

Ранее ФАН опубликовал расследование, которое посвящено событиям в Сирии. Журналисты выяснили о сотрудничестве либеральных СМИ с террористическими группировками в САР. Выяснилось, что главный герой материала — корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков — сотрудничал с террористами. По данным агенства, все это финансировал беглый олигарх Михаил Ходорковский. Вторая часть расследования  посвящена незаконным действиями США в регионе. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #турция #политика #общество #патрулирование

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