Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке в виде Mercedes

Бабушкинский столичный суд арестовал на два месяца экс-главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке в виде автомобиля Mercedes. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 7 декабря.

Валову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По данным СК России, в 2017 году чиновник получил от подчиненной взятку в виде Mercedes стоимостью более шести миллионов рублей. По данным ведомства, половину суммы и страховые премии (241 тысячу рублей) она заплатила за его покровительство и попустительство на работе.

Сотрудники СК совместно с ФСБ провели обыски по нескольким адресам Валова. СК также показал два особняка чиновника — подмосковный кирпичный дом с бассейном и деревянный коттедж в Пензе.

Валов занял пост главы Щелковского муниципального района в мае 2017 года. До этого он руководил администрацией.