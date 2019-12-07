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Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке в виде Mercedes

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Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке в виде Mercedes

Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке в виде Mercedes

 Двое детей провалились под лед в Волгоградской области

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15:57   7 Декабря 2019
Россия

Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке в виде Mercedes

Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке в виде Mercedes

Бабушкинский столичный суд арестовал на два месяца экс-главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке в виде автомобиля Mercedes. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 7 декабря.

Валову вменяют получение взятки в особо крупном размере. По данным СК России, в 2017 году чиновник получил от подчиненной взятку в виде Mercedes стоимостью более шести миллионов рублей. По данным ведомства, половину суммы и страховые премии (241 тысячу рублей) она заплатила за его покровительство и попустительство на работе.

Сотрудники СК совместно с ФСБ провели обыски по нескольким адресам Валова. СК также показал два особняка чиновника — подмосковный кирпичный дом с бассейном и деревянный коттедж в Пензе.

Валов занял пост главы Щелковского муниципального района в мае 2017 года. До этого он руководил администрацией.

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Автор: Арсений Аскольский

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