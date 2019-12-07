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Кравчук заявил, что протесты на фоне саммита «нормандской четверки» разъединяют страну

Кравчук заявил, что протесты на фоне саммита «нормандской четверки» разъединяют страну

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16:04   7 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Кравчук заявил, что протесты на фоне саммита «нормандской четверки» разъединяют страну

Кравчук заявил, что протесты на фоне саммита «нормандской четверки» разъединяют страну

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что партии «Голос», «Батькивщина» и «Европейская Солидарность», призывающие украинцев к протестам в преддверии предстоящего 9 декабря саммита «нормандской четверки», который пройдет в Париже, не помогают стране, а разъединяют ее.

Свое мнение экс-президент высказал в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале «Украина».

«Вы не помогаете Украине, а мешаете Украине. Тут работает не интерес – помочь Украине, а ненависть к тому, что они [«Европейская Солидарность», «Батькивщина» и «Голос»] не у власти, — заявил Кравчук. — Если вы хотите помочь процессу – то против кого этот протест? Если вы хотите объединиться, то пишите документы, которые способствуют объединению. А вы пишете документы, которые разъединяют, и говорите, что украинский народ хочет выразить свою волю».

Ранее лидеры украинских партий «Голос», «Батькивщина» и «Европейская Солидарность» – Святослав Вакарчук, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко – обратились к гражданам страны с призывом выйти 8 декабря на протестную акцию, чтобы президент Украины Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже не нарушил «красные линии», то есть не допустил никаких компромиссов относительно Донбасса и Крыма, а также по вопросам европейского и евроатлантического курса.

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Автор: Александр Люблинский
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