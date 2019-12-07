Кравчук заявил, что протесты на фоне саммита «нормандской четверки» разъединяют страну

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что партии «Голос», «Батькивщина» и «Европейская Солидарность», призывающие украинцев к протестам в преддверии предстоящего 9 декабря саммита «нормандской четверки», который пройдет в Париже, не помогают стране, а разъединяют ее.

Свое мнение экс-президент высказал в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале «Украина».

«Вы не помогаете Украине, а мешаете Украине. Тут работает не интерес – помочь Украине, а ненависть к тому, что они [«Европейская Солидарность», «Батькивщина» и «Голос»] не у власти, — заявил Кравчук. — Если вы хотите помочь процессу – то против кого этот протест? Если вы хотите объединиться, то пишите документы, которые способствуют объединению. А вы пишете документы, которые разъединяют, и говорите, что украинский народ хочет выразить свою волю».

Ранее лидеры украинских партий «Голос», «Батькивщина» и «Европейская Солидарность» – Святослав Вакарчук, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко – обратились к гражданам страны с призывом выйти 8 декабря на протестную акцию, чтобы президент Украины Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже не нарушил «красные линии», то есть не допустил никаких компромиссов относительно Донбасса и Крыма, а также по вопросам европейского и евроатлантического курса.