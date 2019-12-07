Премьер-министр Украины заявил, что не имеет президентских амбиций

Украинский председатель правительства Алексей Гончарук заявил, что не может представить таких действий главы государства Владимира Зеленского или руководителя его офиса Андрея Богдана, которые могли бы заставить его уйти в отставку. Об этом он заявил в субботу, 7 декабря, в интервью изданию «РБК-Украина».

«Я бы не говорил о том, при каких условиях я бы пошел в отставку. Это разве чтобы поймать хайп. Можете написать в заголовке: Гончарук пообещал уйти в отставку, если Богдан заставит его взять взятку», — сказал он.

Он отметил, что сейчас украинская власть старается вызвать доверие, а это сложно, особенно когда есть провокации со всех сторон. Гончарук добавил, что ему сложно представить ситуацию с Зеленским или Богданом, из-за которой он мог бы уволиться.

Журналист издания поинтересовался у Гончарука, есть ли у него президентские амбиции, на что глава правительства ответил отрицательно. Он уточнил, что после сложения полномочий намерен заняться преподавательской деятельностью.