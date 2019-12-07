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15:15   7 Декабря 2019
Россия

Двое детей провалились под лед в Волгоградской области

Двое детей провалились под лед в Волгоградской области

Двое семилетних мальчиков провалились под лед реки в хуторе Пронин в Волгоградской области.  Один ребенок умер, другой госпитализирован в тяжелом состоянии. СК России начал проверку по факту случившегося.

Об этом сообщили в региональном главке ведомства в субботу, 7 декабря. На месте ЧП работают следователи. По данным СК, дети зашли на лед реки Цуцкан во время прогулки. Он не выдержал их веса и мальчики оказались под водой.

На помощь детям пришел местный рыбак, находившийся поблизости. Он смог вытащить из воды обоих детей, но один мальчик впоследствии погиб.

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Автор: Арсений Аскольский

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