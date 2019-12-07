Врач рассказала, кому нельзя практиковать интервальное голодание

Врач-диетолог Наталья Лазуренко заявила, что голодать по 14 часов в день, как предложили американские ученые, может быть опасно для некоторых людей. Об этом в субботу, 7 декабря, передает телеканал «Звезда».

Специалист придерживается точки зрения, что нельзя проводить подобные опыты на своем организме. Она добавила, что практиковать интервальное голодание можно только в случае, если врачи полностью обследовали человека.

Врач отметила, что люди, которые имеют лишний вес, часто болеют сахарным диабетом. При этом заболевании очень важно соблюдать периодичность приемов пищи.

От голодания также могут пострадать люди, страдающие нарушением обмена веществ и другими заболеваниями пищеварительного тракта.

«Организму можно нанести непоправимый вред, который приведет к отмиранию клеток головного мозга на фоне отсутствия питания и гипогликемии», — сказала она.

По словам эндокринолога, лучше всего между приемами пищи делать восьмичасовой перерыв. Правильное питание вместе с умеренной физической нагрузкой помогут избавиться от лишних килограммов.

Ранее американские ученые предложили голодать по 14 часов в день и принимать пищу в остальные 10, проведя специальное исследование. По их мнению, такой способ поможет избавиться от лишнего веса и улучшить самочувствие.