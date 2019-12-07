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15:30   7 Декабря 2019
Весь мир

Мусоровоз и автобус столкнулись в Милане, пострадали 18 человек

Мусоровоз и автобус столкнулись в Милане, пострадали 18 человек

Восемнадцать человек пострадали в субботу утром в Милане в результате столкновения мусоровоза с пассажирским автобусом, который выехал на полосу встречного движения.

Как сообщают местные СМИ, в числе пострадавших не только пассажиры автобуса, но и женщина-пешеход, которая в момент столкновения переходила дорогу по пешеходному переходу. Эта женщина, как отмечается, пострадала тяжелее всех и сейчас находится в состоянии комы. Еще 11 пострадавших были госпитализированы, шести пассажирам автобуса медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

Причина выезда автобуса на встречную полосу, который и привел к ДТП, в настоящее время не называется.

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Автор: Александр Люблинский
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