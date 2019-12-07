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14:53   7 Декабря 2019
Россия

Три водителя погибли в ДТП во Владимирской области

Три водителя погибли в ДТП во Владимирской области

ДТП с участием четырех автомобилей, произошедшее в субботу во Владимирской области, привело к гибели трех водителей.

Об этом сообщает Главное управление МВД РФ по региону.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan и автомобилем ВАЗ. После этого с автомобилем ВАЗ совершил столкновение автомобиль УАЗ, который двигался в попутном направлении», — говорится в сообщении.

Там же отмечается, что смертельное ДТП произошло на автодороге Сенинские Дворики — Ковров — Шуя. Из четырех водителей, управлявших попавшими в аварию транспортными средствами, не пострадал лишь мужчина, находившийся за рулем УАЗа, остальные три водителя скончались от полученных травм.

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Автор: Александр Люблинский
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