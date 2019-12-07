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 Двое детей провалились под лед в Волгоградской области

Двое детей провалились под лед в Волгоградской области

Кравчук заявил, что протесты на фоне саммита «нормандской четверки» разъединяют страну

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14:48   7 Декабря 2019
Россия

Полиция нашла 12 неоплаченных штрафов за нарушение скорости у сбившего пешеходов у МЦК

Полиция нашла 12 неоплаченных штрафов за нарушение скорости у сбившего пешеходов у МЦК

Водитель автомобиля, сбивший насмерть трех пешеходов возле вестибюля станции Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная», имеет за год 12 неоплаченных штрафов за превышение скорости. 

Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России в субботу, 7 декабря.

Ранее медицинское освидетельствование выявило алкоголь в крови виновника ДТП. Напомним, авария произошла рано утром.

Автомобиль Mazda на большой скорости сбил пешеходов и врезался в вестибюль станции. Жертвами стали три человека, двое получили травмы. Удар был таким сильным, что у машины сорвало крышу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Автор: Арсений Аскольский

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