Полиция нашла 12 неоплаченных штрафов за нарушение скорости у сбившего пешеходов у МЦК

Водитель автомобиля, сбивший насмерть трех пешеходов возле вестибюля станции Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная», имеет за год 12 неоплаченных штрафов за превышение скорости.

Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России в субботу, 7 декабря.

Ранее медицинское освидетельствование выявило алкоголь в крови виновника ДТП. Напомним, авария произошла рано утром.

Автомобиль Mazda на большой скорости сбил пешеходов и врезался в вестибюль станции. Жертвами стали три человека, двое получили травмы. Удар был таким сильным, что у машины сорвало крышу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.