Глава Ставропольского края объявил 31 декабря выходным днем в регионе

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров решил объявить 31 декабря 2019 года выходным днем в регионе. Об этом он написал в соцети Instagram в субботу, 7 декабря.

«По-моему, очевидно, что подавляющее большинство «за»... Значит, решено... 31-е декабря объявим на Ставрополье выходным», — говорится в сообщении.

В Крыму тоже сделали 31 декабря 2019 года выходным днем. Такое же решение принял глава Кировской области.

Ранее законопроект о введении выходного дня 31 декабря внесла думская фракция ЛДПР, аргументировав тем, что в этот день сотрудники не выполняют свои рабочие обязанности в полной мере, готовясь к встрече Нового года.

Документ не получил поддержки у парламентского большинства. В «Единой России» его назвали «излишним».

В свою очередь глава Минтруда Максим Топилин заявил, что Кабмин принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас сделать 31 декабря выходным невозможно.

Согласно законодательству, 31 декабря можно будет уйти с работы на час раньше, так как после него идет нерабочий праздничный день.