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14:26   7 Декабря 2019
Россия

Малышева развеяла пять мифов об МРТ

Малышева развеяла пять мифов об МРТ

Ведущая телепрограммы «Жить здорово» Елена Малышева развенчала пять мифов о магнитно-резонансной томографии. Соответствующий пост она опубликовала в субботу, 7 декабря, в своем Instagram.

Телеведущая напомнила, что обследование и компьютерная томография — это разные процедуры. МРТ основана на работе магнита, а КТ проводится при помощи рентгеновских лучей. 

Она подчеркнула, что МРТ следует делать только в случае, если иные методы диагностики показали сомнительный результат или при наличии подозрений на патологии головного и спинного мозга, позвоночника, а также органов брюшной полости.

Малышева отметила, что к процедуре необходимо правильно подготовиться. Для этого следует исключить употребление жидкости за два часа, а также сходить в туалет. 

Специалисты, участвующие в съемке ролика, добавили, что МРТ — это безболезненное и безвредное обследование.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #мрт #малышева

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