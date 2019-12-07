Малышева развеяла пять мифов об МРТ

Ведущая телепрограммы «Жить здорово» Елена Малышева развенчала пять мифов о магнитно-резонансной томографии. Соответствующий пост она опубликовала в субботу, 7 декабря, в своем Instagram.

Телеведущая напомнила, что обследование и компьютерная томография — это разные процедуры. МРТ основана на работе магнита, а КТ проводится при помощи рентгеновских лучей.

Она подчеркнула, что МРТ следует делать только в случае, если иные методы диагностики показали сомнительный результат или при наличии подозрений на патологии головного и спинного мозга, позвоночника, а также органов брюшной полости.

Малышева отметила, что к процедуре необходимо правильно подготовиться. Для этого следует исключить употребление жидкости за два часа, а также сходить в туалет.

Специалисты, участвующие в съемке ролика, добавили, что МРТ — это безболезненное и безвредное обследование.