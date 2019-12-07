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14:33   7 Декабря 2019
Россия

Медведев поздравил Эрмитаж с 255-летним юбилеем

Медведев поздравил Эрмитаж с 255-летним юбилеем

Глава российского правительства Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму коллективу государственного Эрмитажа по случаю 255-летия главного музея страны.

В телеграмме, с текстом которой можно ознакомиться на сайте кабинета министров, Медведев отметил высочайший профессионализм сотрудников Эрмитажа.

«Ваш музей – это целая цивилизация, которая требует особенно бережного отношения. И вы блестяще справляетесь с этим, дарите ему свой высочайший профессионализм и любовь», — говорится в телеграмме.

По словам Медведева, именно ежедневный труд сотрудников Эрмитажа поддерживает колоссальный интерес к самому музею и ко всем его проектам – миллионы туристов ежегодно приезжают в Петербург специально, чтобы собственными глазами увидеть уникальные коллекции Эрмитажа.

Также важно, отметил премьер, что один из старейших российских музеев активно использует новейшие современные технологии и пи помощи мультимедиа вышел в виртуальный мир.

«Прекрасно, что музей продолжает свою просветительскую работу для детей, молодёжи и людей всех возрастов. Ведет научно-исследовательскую деятельность, делает язык высокого искусства понятным, доступным и увлекательным», — подчеркнул в заключение Дмитрий Медведев.

Медведев поздравил Эрмитаж с 255-летним юбилеем 

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Автор: Александр Люблинский
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