Медведев поздравил Эрмитаж с 255-летним юбилеем 

Глава российского правительства Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму коллективу государственного Эрмитажа по случаю 255-летия главного музея страны.

В телеграмме, с текстом которой можно ознакомиться на сайте кабинета министров, Медведев отметил высочайший профессионализм сотрудников Эрмитажа.

«Ваш музей – это целая цивилизация, которая требует особенно бережного отношения. И вы блестяще справляетесь с этим, дарите ему свой высочайший профессионализм и любовь», — говорится в телеграмме.

По словам Медведева, именно ежедневный труд сотрудников Эрмитажа поддерживает колоссальный интерес к самому музею и ко всем его проектам – миллионы туристов ежегодно приезжают в Петербург специально, чтобы собственными глазами увидеть уникальные коллекции Эрмитажа.

Также важно, отметил премьер, что один из старейших российских музеев активно использует новейшие современные технологии и пи помощи мультимедиа вышел в виртуальный мир.