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14:07   7 Декабря 2019
Россия

Нурмагомедов в качестве почетного гостя посетит поединок Джошуа и Руиса

Нурмагомедов в качестве почетного гостя посетит поединок Джошуа и Руиса

Российский спортсмен, обладатель чемпионского пояса UFC Хабиб Нурмагомедов посетит боксерский поединок, в котором встретятся британец Энтони Джошуа и мексиканец Энди Руис. Об этом 7 декабря сообщат ТАСС, ссылаясь на организатора поединка. 

По информации СМИ, реванш пройдет в субботу в Саудовской Аравии на открытой арене. 

«Хабиб Нурмагомедов будет почетным гостем», — цитирует агентство слова собеседника.

Матч, в котором Руис сенсационно победил Джошуа нокаутом, прошел в июне. Это было первое поражение британца за всю его карьеру. Он лишился поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #спорт #общество #ufc #нурмагомедов

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