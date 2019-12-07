Нурмагомедов в качестве почетного гостя посетит поединок Джошуа и Руиса

Российский спортсмен, обладатель чемпионского пояса UFC Хабиб Нурмагомедов посетит боксерский поединок, в котором встретятся британец Энтони Джошуа и мексиканец Энди Руис. Об этом 7 декабря сообщат ТАСС, ссылаясь на организатора поединка.

По информации СМИ, реванш пройдет в субботу в Саудовской Аравии на открытой арене.

«Хабиб Нурмагомедов будет почетным гостем», — цитирует агентство слова собеседника.

Матч, в котором Руис сенсационно победил Джошуа нокаутом, прошел в июне. Это было первое поражение британца за всю его карьеру. Он лишился поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO.