Ушел из жизни актер Рон Либман, сыгравший в сериале «Друзья»

Актер из США Рон Либман, сыгравший в сериале «Друзья», ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает Fox News.

Рон был очень талантливым актером, который сумел построить выдающуюся карьеру в кино, театре и на телевидении, отметил представитель Лимбана Роберт Аттерман.

Причина смерти неизвестна.

Либман родился в 1937 году. Он известен по ролям в фильмах «Бойня Номер пять», «Страна садов», «Каз» и другим. Артист является обладателем премии «Тони».

Он также снялся в сериале «Друзья», где исполнил роль отца Дженнифер Энистон доктора Леонарда Грина.