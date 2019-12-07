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Двадцать пять человек погибли и более 130 пострадали в результате стрельбы в Багдаде

 Ушел из жизни актер Рон Либман, сыгравший в сериале «Друзья»

Ушел из жизни актер Рон Либман, сыгравший в сериале «Друзья»
13:40   7 Декабря 2019
Весь мир

Ушел из жизни актер Рон Либман, сыгравший в сериале «Друзья»

Ушел из жизни актер Рон Либман, сыгравший в сериале «Друзья»

Актер из США Рон Либман, сыгравший в сериале «Друзья», ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает Fox News.

Рон был очень талантливым актером, который сумел построить выдающуюся карьеру в кино, театре и на телевидении, отметил представитель Лимбана Роберт Аттерман. 

Причина смерти неизвестна. 

Либман родился в 1937 году. Он известен по ролям в фильмах «Бойня Номер пять», «Страна садов», «Каз» и другим. Артист является обладателем премии «Тони».

Он также снялся в сериале «Друзья», где исполнил роль отца Дженнифер Энистон доктора Леонарда Грина. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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