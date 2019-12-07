Медведев заявил, что РФ и Украина должны договориться по газу

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки, тогда возобновятся и выгодные для украинских граждан прямые поставки газа РФ.

В интервью программе «Вести в субботу» он отметил, что Россия готова работать по европейскому законодательству. Он добавил, что сейчас Украина активно внедряет его у себя.

«Им было сказано: пожалуйста, нас это абсолютно устраивает, только вы успейте его внедрить, потому что оно довольно строгое», — отметил Медведев.

По его словам, запретить европейским потребителям реверсно поставлять газ Украине «довольно сложно с точки зрения технологического контроля».

Соглашение между РФ и Украиной по газу истекает в конце 2019 года. Россия на трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса, однако прогресса достичь не удалось. Сейчас Москва и Киев проводят переговоры в двустороннем формате.