Депутат не видит смысла в новом сопроводительном документе на автомобиль

Первый зампред комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков не видит смысла в появлении нового сопроводительного документа на автомобиль, включающего информацию о количестве выделяемого углекислого газа и расходе топлива.

«Я его не видел. Вообще первый раз от вас слышу. Поэтому не имею понятия, сколько он будет стоить и зачем он вообще нужен. Нам — автомобилистам — он абсолютно не нужен. Документ о том, сколько машина выделяет углекислого газа и сколько потребляет топлива имеет место в документации при покупке. Когда человек покупает автомобиль, у дилера уже есть все эти данные. Зачем их выводить отдельным документом — мне это вообще неведомо», — заметил парламентарий в комментарии «Политике сегодня».

Любая модель, которая сходит с конвейера, сопровождается определенным объемом информации, заметил депутат. При этом сразу указывается показатель выделения углекислого газа и других соединений, а также показатель расхода топлива при городском, загородном и смешанном режимах.

«Это сервисная информация, для чего она водителю нужна непонятно. Кто этот документ планирует создать, будет ли он обязательным и придется ли за него платить, тем более, мне неведомо. Я не вижу смысла в том, чтобы вывести некий документ со сведениями об автомобиле, который покупает автовладелец будущий или настоящий», — подытожил Лысаков.

Ранее стало известно, что в России появится новый документ на автомобиль. Обновленный ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за которого изменится состав сопроводительной документации на автомобили, вступит в силу уже 31 марта 2020 года.

Новый отдельный документ «Этикетка энергоэффективности» будет содержать информацию о расходе топлива на 100 километров хода, уровень выбросов углекислого газа, а для электромобилей — затраты электроэнергии и запас хода.