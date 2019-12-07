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Двадцать пять человек погибли и более 130 пострадали в результате стрельбы в Багдаде

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13:54   7 Декабря 2019
Весь мир

Двадцать пять человек погибли и более 130 пострадали в результате стрельбы в Багдаде

Двадцать пять человек погибли и более 130 пострадали в результате стрельбы в Багдаде

Как минимум 25 человек стали жертвами нападения неизвестных вооруженных злоумышленников на митингующих в Багдаде в пятницу вечером.

Об этом в субботу сообщает телеканал Al Arabiya, отмечая, что ранения в результате стрельбы получили более 130 человек.

По информации телеканала, группа вооруженных людей на нескольких гражданских автомобилях подъехала к площади Эль-Хиляни, где проходил митинг, и открыла огонь по протестующим. Стрельба, как отмечается, продолжалась несколько часов. Силовые структуры, не раз применявшие оружие против демонстрантов, на этот раз к нападению не причастны, и к настоящему моменту неизвестно, кто именно стоит за атакой.

Данная атака стала самой кровопролитной в Багдаде после 1 октября, когда в столице Ирака вспыхнули протесты против тяжелой социально-экономической ситуации в стране.

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Автор: Александр Люблинский
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